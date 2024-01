Umleitung ausgewiesen Wasserstraße in Kleve wird für Monate voll gesperrt

Kleve · Die Tiefbauarbeiten an der Wasserstraße in Kleve beginnen am 18. Januar und werden voraussichtlich drei Monate andauern. Für diese Zeit wird die Straße auf einem Abschnitt komplett gesperrt.

16.01.2024 , 16:00 Uhr

Die Stadt weist eine Umleitung für die gesperrte Straße aus. Foto: Stadt Kleve

Nachdem die Arbeiten am Vorplatz der Stadthalle sowie die Herrichtung des neuen Uferwanderweges entlang des Kermisdahls bereits im vergangenen Jahr beendet werden konnten, steht nun der Endausbau der Wasserstraße an. Seinerzeit verzögerte ein Kampfmittelfund nahe der Worcester-Brücke die Bauarbeiten. Die Tiefbauarbeiten beginnen am Donnerstag, 18. Januar, und werden voraussichtlich drei Monate andauern. Für diese Zeit ist es notwendig, die Wasserstraße zwischen der Worcester-Brücke und der Einmündung Schloßtorstraße voll zu sperren. Für Anlieger bleibt die Zufahrt aus Richtung der Straße Lohstätte bis zur Einmündung Schloßtorstraße möglich. Aus Richtung der Straße Königsgarten ist die Zufahrt bis zur Worcester-Brücke möglich. Die Brücke selbst wird jedoch gesperrt. Ausgeschilderte Umleitungen werden den Straßenverkehr über die Kermisdahlstraße, Brücktor und Lohstätte um die Baustelle herumführen. Mit dem Endausbau der Wasserstraße ist die Neugestaltung des Stadthallenumfeldes noch nicht abgeschlossen. Die Planungen für den vierten und letzten Bauabschnitt der Maßnahme wurden bereits aufgenommen. Dabei wird der Bereich südlich der Stadthalle zwischen dem neuen Uferweg, der Wasserstraße und der Worcester-Brücke neugestaltet. Unter anderem wird der Parkraum neu aufgeteilt und es entsteht nahe der Brücke ein Spielplatz.

