Geschäft trotzdem geöffnet Wasserschaden bei Moden Hopmans – komplette Etage gesperrt

Letzte Woche Mittwoch kamen die Hopmans aus dem Urlaub zurück. „Am Donnerstag war’s richtig nass“, sagt Inhaber Jörg Hopmans. Jetzt sei es aber wieder halbwegs trocken. Im Untergeschoss gab es einen Rohrbruch. Der hintere Teil ist von 1955, hieß es. Wo aber der Wasserschaden an der Wand in der oberen Etage herkommt, das ebenfalls bis ins Untergeschoss lief, ist noch unklar. „Wir suchen jetzt die Ursache. Donnerstag werden wir die Panele abmachen – dahinter wird es pitsche-patsche nass sein“ so Hopmans. Die Suche könne dauern, ergänzt seine Frau. Handwerkerstress, sagt sie, zumal schon Dachdecker, Trockner und Leckorter vor Ort gewesen seien. „Aber in der Zeit von 10 bis 18 Uhr, wo die Kunden da sind, geht das natürlich nicht.“ Auch dürfe es einig Zeit in Anspruch nehmen, bis die Teppiche gereinigt und die Wände gemacht sind. „Das wird uns noch einige Wochen beschäftigen“, so Frau Hopmans.