Feucht-fröhlicher Karnevalsbrauch Wasserholen der Brejpott-Quaker in Kellen

Die neue Karnevalssession steht auch in Kellen unmittelbar bevor. Am kommenden Samstag, 11.11., treffen sich die Brejpott-Quaker um 10.11 Uhr am Kellener Schützenhaus. Um 10.40 Uhr bewegt sich der Karnevalszug mit dem niederländischen Dweilorkest „De Durdouwers“ aus Cuijk zum Brejpott, wo der Frosch, Wappentier der Karnevalsgesellschaft, das Wasser aus dem Kolk schöpft.