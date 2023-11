Karneval in Kleve Wasserholen der Brejpott-Quaker – hier wird der Prinz gedöppt

Die neue Karnevalssession ist jetzt auch in Kellen offiziell eingeläuftet. Am Samstag, trafen sich die Brejpott-Quaker am Kellener Schützenhaus, anschließend bewegte sich der Karnevalszug mit dem niederländischen Dweilorkest „De Durdouwers“ aus Cuijk zum Brejpott. Es ist jedes Jahr ein bemerkenswertes Schauspiel, denn dort schöpfte der Frosch, Wappentier der Karnevalsgesellschaft, das Wasser aus dem Kolk.