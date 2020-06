Staffelübergabe Wasserburg Rindern : Feierlicher Abschied von Kurt Kreiten

Kleve Weihbischof Rolf Lohmann feierte die Staffelübergabe in Rindern mit einem Open-Air-Gottesdienst. Dr. Kurt Kreiten übergibt die Leitung der Wasserburg Rindern an Markus Toppmöller.

(pbm/cbr) Es war eine Premiere zum Abschied: Erstmals ist auf dem großen Vorplatz der Wasserburg Rindern ein Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert worden. Zum Abschied des langjährigen Leiters Dr. Kurt Kreiten feierten die Mitarbeiter gemeinsam mit Weihbischof Rolf Lohmann eine Messe. „Die Stafettenübergabe verläuft nun anders, als geplant. Reduziert, aber doch in einer ganz besonderen Atmosphäre“, begrüßte der Weihbischof die Gemeinde.

Die Wasserburg Rindern sei eine „wichtige und markante Bildungseinrichtung am Niederrhein und im Bistum Münster“, betonte er später. „Hier geht es darum, Menschen mit der Frohen Botschaft in Kontakt zu bringen, über sie ins Gespräch zu kommen und auch zu diskutieren“, sagte Lohmann. Kreiten habe mit Freude und Leidenschaft einen „großen Dienst“ geleistet. An den neuen Direktor Markus Toppmöller gewandt sagte er: „Die Kirche braucht Menschen wie Sie. Ich freue mich auf den Dialog und den Austausch mit Ihnen und allen, die hier wirken.“