Möbel wurden beschädigt In die Klever Montessori-Grundschule dringt Wasser ein

Im Sommer 2021 bezog die Montessori-Grundschule ihre neuen Räumlichkeiten, nun gibt es bereits Probleme mit der Bausubstanz. Ulrike Wäckers (Grüne) fragte im Klever Schulausschuss nach, was an den Gerüchten dran sei, dass es im Keller der Schule einen Wassereinbruch gegeben habe. Georg Hoymann vom Gebäudemanagement der Stadt erklärte, dass es tatsächlich „Probleme mit drückendem Wasser“ gebe, das von unten durch die Bodenplatte in den Baukörper eindringt. So seien Möbel im OGS-Bereich beschädigt worden. Der Offene Ganztag sei daher nun ins Obergeschoss verlegt worden. Mit Kernbohrungen in der Bodenplatte wolle man dem Problem auf den Grund gehen und ein Sanierungskonzept erstellen. „Kosten kann ich noch nicht nennen, die Bodenplatte muss von oben abgedichtet werden“, sagte Hoymann.