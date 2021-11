Corona-Winter 2021 : Was wird aus den Weihnachtsmessen im Kleverland?

Kleverland Das Bistum hat die Gemeinden über den Corona-Fahrplan für die Weihnachtszeit informiert. Eine generelle Beschränkung auf 2G oder 3G soll es nicht geben. Wird es wieder auf Eintrittskarten hinauslaufen?

Das Land steuert auf den nächsten Corona-Winter zu – und auch die Frage, wie die Pandemie das Weihnachtsfest 2021 beeinflusst, geht damit einher. Die Konferenz der Bischöfe und Generalvikare in NRW hat sich nun über die Rahmenbedingungen für die Weihnachtsgottesdienste vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Lage verständigt. Für das Bistum Münster hat Generalvikar Klaus Winterkamp die Kirchengemeinden und Einrichtungen informiert. Demnach soll auf Grundlage der Ende Oktober aktualisierten Coronaschutzverordnung der Gottesdienstbesuch weiter jedem möglich sein. Deshalb werde die 2G- oder die 3G-Regel für Gottesdienste nicht grundsätzlich und flächendeckend eingeführt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Für die Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsgottesdienste sollen jedoch Ausnahmen von dieser Regel zulässig sein: An diesen Tagen können laut Generalvikar Winterkamp Gottesdienste mit der 2G- oder 3G-Regel durchgeführt werden. Gleichzeitig empfiehlt er, nach Möglichkeit eine ausreichend große Zahl an Gottesdiensten ohne 2G- oder 3G-Beschränkungen anzubieten. Bei Anwendung der 3G-Regel müssten Gottesdienstbesucher nach jetzigem Stand entweder einen PCR-Test oder einen höchstens sechs Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltest mit negativem Ergebnis vorweisen. Hierzu weist Winterkamp jedoch darauf hin, dass sich diese Vorgabe bis Weihnachten noch ändern kann.

Michael Beermann, Pastoralreferent in der Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Kleve, bestätigt, dass man vom Bistum informiert worden sei. Bei 2G- und 3G-Regelungen sehe er ganz generell die Problematik der Kontrolle. „Wir werden abwarten, wie sich die kommenden Wochen entwickeln“, sagt Beermann. Im vergangenen Jahr habe man gute Erfahrungen mit dem Anmeldeverfahren gemacht. Dass also nur diejenigen Einlass in die Kirche erhalten, die sich vorher einen Platz gesichert haben. Ob dies nötig wird und wenn ja, ob davon nur die großen oder auch kleinere Messen betroffen sind, werde man vermutlich Anfang Dezember besprechen.