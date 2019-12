Verhalten an der Unfallstelle : Was bei einem Wildunfall zu beachten ist

Kleve Wie sich Autofahrer im Falle eines Zusammenstoßes mit einem Hirsch, Reh oder Wildschwein verhalten sollten. Und was man tun kann, um das Risiko eines Wildunfalls zu verringern.

Regen, Nebel, Glätte – die meisten Autofahrer ziehen die Sommermonate dem Winter und seinen unangenehmen Witterungsbedingungen vor. Doch nicht nur Wind und Wetter erhöhen das Unfallrisiko, sondern auch Wild auf Nahrungssuche oder in der Brunftzeit, das auf die Straße läuft. Insbesondere in der Zeit von Oktober bis einschließlich Dezember gilt ein erhöhtes Risiko für Wildunfälle.

Erst vor wenigen Tagen zum Beispiel ist im benachbarten Kreis Wesel ein Hirsch mit einem Auto zusammengestoßen. Die Fahrerin bremste noch, kam von der Fahrbahn ab und der Wagen prallte gegen einen Baum. Die beiden Insassen, Schwestern aus den Niederlanden, hatten Glück und blieben unverletzt. Der Hirsch verendete am Unfallort. Zwar ist der Zusammenstoß mit einem Hirsch besonders spektakulär, aber Wildunfälle passieren oft. Etwa 268.000 Stück haben deutsche Autoversicherer 2018 deutschlandweit erfasst. Im Fall der Fälle kommt es auch auf das korrekte Verhalten nach dem Unfall an. Die RP hat bei der Polizei und beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nachgefragt, was zu beachten ist.

Grundsätzlich rät die Polizei Wesel dazu, in den Wintermonaten „drei Mal so vorsichtig zu fahren, wie sonst“. Das gelte besonders für Straßen in ländlichen Gegenden oder an Wäldern. Auch Geschwindigkeitsbegrenzungen sollten im Zweifel nicht ausgereizt werden. Denn der Bremsweg werde schließlich mit steigender Geschwindigkeit exponentiell länger.