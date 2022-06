Alles zu Frühkartoffeln : Das Gold vom Niederrhein

Kleverland Frühkartoffeln sind vom Niederrhein nicht wegzudenken. Sie sind zart und schmecken als Salzkartoffeln zu Spargel oder als Schmörkes aus der Pfanne. Gleichzeitig gibt es das eine oder andere zu beachten. Aber was macht Frühkartoffeln besonders?

Kartoffeln unterscheiden sich nach ihrem Erntezeitpunkt. So werden Frühkartoffeln, wie der Name bereits vermuten lässt, schon jetzt im Frühjahr geerntet und nicht wie andere Kartoffeln im Herbst . Durch die frühe Ernte werden Frühkartoffeln unreif geerntet. Sie sind zarter und die Schale ähnelt eher einer dünnen Haut, die sich durch leichtes Reiben schnell ablöst. Wenn man die Frühkartoffeln nicht im Frühjahr erntet und bis zum Herbst im Boden lässt, reifen sie und bekommen auch eine feste Schale.

„Ab dem 1. Mai gibt es die ersten Frühkartoffeln“, sagt Bernd Hesseling. Die Pflanzkartoffeln werden ab Dezember zum Vorkeimen in Treibhäuser gebracht. Dort werden sie beleuchtet, weil Licht Keime anlockt. Im Februar oder Anfang März werden sie dann eingepflanzt. „Das ging auch schon im Januar, wenn es besonders warm war“, erzählt der Lindchen-Chef. Die Felder werden mit eine Doppelfolie und einem Vlies bedeckt. Dadurch potenziert jeder Sonnenstrahl ein Mehrfaches an Wärmeenergie. Droht Frost , können die Felder auch beregnet werden. Dadurch entstehet ein Eispanzer, der isoliert.

„Holländische Erstlinge waren früher die Sorte Nummer eins“, sagt Bernd Hesseling. Dann kam die Sorte „Gloria“ auf, diese wurde aber im Laufe des Frühjahres mehlig. „Erst sind die Kartoffeln festkochend, durch die Sonne und die Fotosynthese entsteht mehr Stärke und dann werden die Kartoffeln mehlig“, sagt der Landwirt. Jetzt baut Bernd Hesseling die Sorte „Annabelle“ an. „Annabelle ist die Universalprinzessin. Sie hat eine lange ovale Form, leuchtend gold-gelbes Fleisch und im Gegensatz zu anderen wird sie nicht mehlig“, sagt Hesseling. Sie habe auch der Pfälzer Grumbeere den Rang abgelaufen, so der Landwirt.

Frühkartoffeln aus Nordafrika werden zwar auch im Frühjahr geerntet, sie unterscheiden sich jedoch deutlich von Frühkartoffeln vom Niederrhein. Aufgrund der Wetterbedingungen reifen die Kartoffeln in Nordafrika schon früher, die Schale ist fest und sie ähneln eher deutschen Spätkartoffeln. „Frühkartoffeln aus dem Ausland haben eine Schale, das geht auch gar nicht anders, sonst würden sie schnell braun werden und könnten nicht so lange gelagert werden“, sagt Bernd Hesseling und ergänzt: „Frühkartoffel aus dem Ausland? Das brauchen wir doch gar nicht.“

Frühkartoffeln können also nicht so lange gelagert werden?

Da Frühkartoffeln jedoch einen hohen Wasseranteil haben, eignen sie sich nicht so gut für Salate. „Frühkartoffeln ziehen die Mayonnaise nicht so gut“, erklärt Hesseling. Der Wassergehalt in der Kartoffel sinkt jedoch mit steigender Reife. Auch Gerichte, für die es mehligkochender Kartoffeln bedarf, lassen sich Frühkartoffeln nicht so gut verarbeiten.