Türchen öffnen für den guten Zweck Was man zum Rotary-Adventskalender 2023 wissen muss

Die Kalender sind im Kleverland erhältlich bei der Sparkasse Rhein-Maas (Kleve, Bedburg-Hau, Kranenburg, Kalkar, Uedem, Goch) bei der Buchhandlung Hintzen in Kleve, bei Hagebaumarkt Swertz (Kleve und Goch), bei Buchhandlung Thalia in Kleve, beim Garten- und Futtermarkt Bremer, bei Leuchten Lukassen und am Info-Center Moyland in Bedburg-Hau sowie bei der Mayerschen Buchhandlung Völcker in Goch.