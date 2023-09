Ein Besuch in der grünen Studentenstadt Was man von Nimwegen im Kampf gegen Leerstände lernen kann

Nimwegen · Die Leerstände in den Kreis Klever Fußgängerzonen mehren sich, den Kommunen fehlen Lösungsansätze. Womöglich lohnt sich der Blick ins Nachbarland: In Nimwegen wurde in grüne Aufenthaltsqualtität investiert. Eine Spurensuche.

28.09.2023, 05:15 Uhr

Das Flaggschiff des grünen Einzelhandels in Nimwegen: das nachhaltige Warenhaus in der Burchtstraat. Foto: ove

Von Maarten Oversteegen

Während der Corona-Krise waren die Sorgen des Einzelhandels in Nimwegen groß. Die Zahl der Leerstände wuchs rasant, auch in 1-A-Lagen standen Geschäftslokale leer. Doch die Studentenstadt hat die Trendwende geschafft. Die Fußgängerzone ist belebt, die meisten Immobilien sind wieder vermietet. Stadtführer Jan van Heese erklärt bei einem Rundgang durchs Zentrum, wie die Innenstadt beflügelt wurde. Wir nennen fünf Maßnahmen, von denen die Kommunen im Kreis Kleve lernen könnten.