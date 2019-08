Kleve : Wenn ein Hund ins Haus kommt

Ein Welpe benötigt in den ersten Wochen sehr viel Schlaf, daher ist es wichtig, dem Hund einen Rückzugsort zu bieten. Foto: Latzel

KREIS KLEVE Viele Familien wünschen sich einen treuen Vierbeiner. Soll es ein Welpe oder doch lieber ein erwachsenes Tier aus dem Tierheim sein? Fachkundige Beratung klärt auf.

Endlich ist es soweit, der Hundewunsch soll realisiert werden. Die Kinder haben reichlich Überzeugungsarbeit geleistet, nun haben sich Mama und Papa dazu breitschlagen lassen, einen Hund anzuschaffen. Doch worauf muss bei der Hundeanschaffung geachtet werden? Was sind mögliche Probleme und an wen kann ich mich bei Fragen wenden? Woher weiß man, welcher Hund am besten in die Familie passt?

„Es gibt nicht die eine Rasse, die besonders familien-freundlich ist“, erklärt Jennifer Blasberg, Leiterin des Tierheims Geldern. Alle Rassen könnten in ihrem Charakter geformt werden und sich aufgrund guter Erziehung an Kinder gewöhnen und ein vorbildlicher Familienhund werden. Selbst Retriever als ausgesprochene Familienhunde könne der Hundehalter mit falscher Erziehung familienuntauglich machen. Der zukünftige Halter solle sich mit einer fachkundigen Beratung zusammensetzen. „Sobald der Wunsch besteht, einen Hund einziehen zu lassen, sollte die Familie, schon bevor sie sich mit einem Züchter oder dem Tierheim in Verbindung setzt, einen Hundetrainer zu Rate ziehen“, sagt Petra Impekoven aus Straelen, seit zwölf Jahren Hundetrainerin. Somit bestehe die Möglichkeit, gemeinsam die Familie zu charakterisieren, um festzustellen, welches Temperament der Hund mitbringen sollte. Hat die Familie eine Affinität zur sportlichen Aktivität, so sei ein Hund mit Ausdauer und Bewegungsfreude passend. Also eher ein Labrador als ein Mops. Somit könnten bestimmte Rassen ausgeschlossen werden. Allein die Entscheidung für die Größe des Hundes verringert die Auswahl enorm. Wichtig ist außerdem die Wahl des Welpen innerhalb des Wurfes. „Der Hundetrainer ist wichtig, da er die nötige Erfahrung in Bezug auf das Welpenverhalten innerhalb eines Wurfes besitzt. Das Tier, das als erstes auf den Besucher zugerannt kommt, ist auch in Zukunft gerne in der Führungsposition und somit für Anfänger nicht sonderlich geeignet. Da wäre vielleicht der Hund, der zunächst etwas zurückhaltend wirkt, passender“, ergänzt Blasberg. Die Hundetrainerin gibt ebenfalls zu bedenken, dass sich der durchschnittliche Interessent gerne von Züchtern „bequatschen“ lasse. Eine neutral gestimmte Person, die den Besuch zum Züchter begleitet, könne die Emotionalität aus der Sache nehmen.

Info Zahlen und Daten über den besten Freund des Menschen Anzahl der Hunde in Deutschland Rund 9,4 Millionen Hunde gibt es in deutschen Haushalten. Hundefutter hat seinen Preis 1,4 Milliarden Euro beträgt der Umsatz mit Hundefutter in Deutschland. Kosten der Anschaffung Ein Rassehund kann schon mal bis zu 1000 Euro kosten, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Ein Hund aus dem Tierheim wird meist gegen eine Schutzgebühr von 200 bis 300 Euro vermittelt.

„Der Interessent ist meist total überwältigt von den vielen Welpen, die natürlich alle ihren Charme haben. Der Hundetrainer kann aber auch darauf hinweisen, dass der Züchter nicht die Bedingungen erfüllt und die Familie dazu bewegen, doch einen anderen Züchter in Erwägung zu ziehen“, erklärt Blasberg. Wenn die Wahl auf einen Rassehund fällt, so solle verstärkt auf die Papiere der Zucht geachtet werden. Hier gehe es nicht um besondere Auszeichnungen, sondern die Tatsache, dass die Züchter strengeren Kontrollen unterliegen, die von einem zuständigen Zuchtwart durchgeführt werden.

Außerdem sollten auch die Elterntiere kritisch beobachtet werden. Gerade im Hinblick auf möglichen Schwarzhandel mit Welpen aus östlichen Ländern müsse man genau hinsehen. Häufig würden kranke und von der Reise im Lkw verstörte Tiere viel zu früh von der Mutter getrennt und stammen aus katastrophalen Zuchtbedingungen. Diese Welpen werden dann für einen Spottpreis in Deutschland verkauft. Abzuraten sei ebenfalls von sogenannten „Mitleidskäufen“, initiiert durch Welpenmärkte und fragwürdige Angebote im Internet.

Die Anschaffung eines Hundes aus einem Tierheim sei in mancher Hinsicht die bessere Wahl. „Da sich im Tierheim fast ausschließlich ältere Hunde befinden, kann es für Familien, die sich das erste Mal einen Hund anschaffen wollen, vorteilhaft sein. Diese Tiere haben ihren Charakter schon gefestigt. Man kann also genau schauen, welche charakterliche Basis der Hund mitbringt. Es wird schnell ersichtlich ob der Vierbeiner in die Familie passt“, klärt Blasberg auf. Außerdem sei ein Welpe wie ein Kleinkind und bedürfe einer zielgerichteten Erziehung.

Wenn nun die Entscheidung für einen Hund gefallen ist, so soll der Hund auch schnellstmöglich in seinem neuen Zuhause einziehen. „Das Wichtigste ist, dass dem Hund sofort ein Platz zugewiesen wird, an dem er in Zukunft liegen soll“, sagt Blasberg. In den ersten Nächten sei es aber vor allem für Welpen wichtig, den Kontakt zum Besitzer zu haben. Viele Hunde haben erst mal Schwierigkeiten damit, allein zu sein, da sie aus einem Rudel von fünf bis acht Tieren kommen. Von Anfang an solle man mit der Erziehung beginnen. Die Teilnahme an einer Hundeschule sei unverzichtbar, da der regelmäßige und vielseitige Kontakt zu anderen Hunden essentiell sei, um einen Hund zu sozialisieren.