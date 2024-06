Erste Übertragung am Freitag Was Fußballfans zum Public Viewing in Kleve wissen müssen

Unabhängig davon, ob die Tickets im Vorverkauf weggehen, hält Tim Verfondern in jedem Fall 100 Karten für Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung zurück, die es am Freitag ab 19.30 Uhr für fünf Euro gibt. „Mit dem Public Viewing möchte ich der Stadt anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Soundbox etwas zurückgeben“, sagt Verfondern. Sollte sich vor Spielbeginn allerdings abzeichnen, dass die 100 ermäßigten Karten nicht ausgeschöpft werden, gehen sie rechtzeitig vor Anpfiff in einen regulären Abendkassenverkauf über. Wer also kein Ticket mehr im Vorverkauf für das erste Public Viewing am Freitag bekommt, kann es vor Anpfiff in jedem Fall vor Ort im Forstgarten versuchen.