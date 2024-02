„Verunsicherung begegnet uns jeden Tag“ Was ein junger Energieberater Eigentümern im Kleverland rät

Das Gebäudeenergiegesetz aus Berlin wurde mittlerweile vom Bundestag verabschiedet, es sieht deutlich moderatere Fristen vor. „Als die Debatte hochkochte, wurden viele Menschen zwangsinformiert. Mittlerweile haben einige das Thema wieder verdrängt, weil die Fristen gelockert wurden“, sagt Bongertmann. Es sei aber unverändert wichtig, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie man in Zukunft heizen will. Auch, um bares Geld zu sparen. Der Energieberater unterstützt ebenfalls, wenn es darum geht, an öffentliche Mittel zu kommen, wenn man sanieren und auf regenerative Wärmequellen setzen will. Die Bedarfe seien unverändert groß. „Die große Verunsicherung begegnet uns jeden Tag in den Gesprächen mit unseren Kunden hier in Kleve und Umgebung. Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten“, sagt Bongertmann. Bislang aber habe man zusammen mit Kunden immer „individuelle Lösungen für das jeweilige Gebäude und Budget“ gefunden. Um die Wärmewende voranzutreiben, hat die Ampelkoalition beschlossen, die Erstellung eines sogenannten individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) durch einen Energieberater aus der Energie-Effizienz-Experten-Liste zu bezuschussen. Und: Wer etwa die Fenster erneuern oder das Dach dämmen möchte, kann dann vom Staat einen Zuschuss in Höhe von 20 statt 15 Prozent erhalten.