Geld, Gesetze, Riesen-Parkhäuser Das machen die Niederländer beim Radverkehr anders als wir

Was können die Niederländer beim Thema Fahrradfahren eigentlich, was wir nicht können? Nicht umsonst sind unsere Nachbarn weltweit für das Thema Radverkehr bekannt. Das Verkehrsplanungsbüro Rödel & Pachan erstellt im Auftrag des Kreises Kleve ein Mobilitätskonzept. Dabei hat man auch untersucht, was man sich von den Niederländern abschauen könnte. Kai Pachan stellte die Ergebnisse nun vor. Wir haben zentrale Erkenntnisse gesammelt.