AK Umwelt der CDU Kreis Kleve auf Schloss Wissen Biogas ist vielseitig einsetzbar

Simon Verhülsdonk, Bereichsleiter regenerative Energien auf Schloss Wissen, führte die Gruppe durch die Anlage, die 2003 als Abfallverwertungsanlage in Betrieb ging. Heute fällt die Anlage unter das Bundesimmissionsschutzgesetz und unterliegt auch dem IT-Sicherheitsgesetz, also Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse. Im Fermenter wird ein Mix aus nachwachsenden Rohstoffen vergärt. Die Zusammensetzung besteht zu 40 Prozent aus Grassilage, Zuckerrüben, Getreide, Kartoffeln, Silphie, plus 30 Prozent Gülle/Mist und ungefähr 30 Prozent Mais. Seit dem 1. Januar gilt ein gesetzlicher Maisdeckel. Bei 40 Grad im Fermenter fühlen sich die Bakterien am wohlsten. Gülle und Mist erhält die Anlage von Schloss Wissen von den landwirtschaftlichen Betrieben in der näheren Umgebung, die nachwachsenden Rohstoffe werden auf einem Teil der landwirtschaftlichen Flächen von Schloss Wissen angebaut. Die Gärreste, die fast geruchlos sind, gehen an die Landwirtschaft als Dünger zurück.