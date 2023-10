Auf 600 Quadratmetern Was das Hochzeitsquartier in Kalkar bietet

Wer schon mal eine Hochzeit organisiert hat, der weiß: Da kommt eine ganze Menge zusammen. Von den Einladungskarten bis zur Location, vom Essen bis zum Kleid, von der Musik bis zur Torte. Immer mehr Menschen suchen sich deshalb für ihre Hochzeit professionelle Hilfe. Die gibt es bei uns am Niederrhein nirgends so gebündelt wie im Hochzeitsquartier Kalkar. Mehr als 43 verschiedene Gewerke findet man am Mühlenhof (ganz in der Nähe der Platzanlage des SV Hönnepel-Niedermörmter) an einem Ort.