Beistand in der Not : Warum uns Sankt Martin heute noch ein Beispiel sein kann

Eine Szene des Martinszugs in Kleve-Kellen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Meinung Kreis Kleve Martin von Tours ist nicht nur für Christen ein Vorbild. Hilfe in der Not ist heute so wichtig wie früher: Durch erste Hilfe, durch Widerspruch bei Beleidigungen, durch ein gutes Wort. Warum St. Martin immer noch ein Grund zum Feiern ist.