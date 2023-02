Kultur in Kleve Warum Schule Kunst Museum ein „Höhepunkt im Museumsjahr“ ist

Valentia Vlasic zeigte sich begeistert von der Fülle und Vielfalt der Schüler-Werke. „Wir können hier erkennen, was unsere Arbeit bewirkt hat. Die Schüler bekamen exklusive Führungen. Und an den Ergebnissen sieht man, wieviel doch hängen blieb, wie groß das Interesse ist“, sagte sie. Nicht umsonst sei „Schule Kunst Museum“ das größte Bildungsnetzwerk in Kleve. Ausdrücklich dankte sie der Stadt Kleve, die den kostenlosen Besuch des Museums für eine Woche möglich macht. „‚Schule Kunst Museum‘ ist ein Höhepunkt im Museumsjahr“, so Vlasic. Schüler malten und formten Kühe in Anlehnung an Ewald Mataré, dessen künstlerischer Nachlass in Kleve ausgestellt und dokumentiert wird. Sie malten Wasser. Sie zeichneten die Pallas Athene und im Anschluss fertigten sie Linoldrucke von Details der Figur. Eine 6. Klasse der Gesamtschule am Forstgarten hatte ein eindrucksvolles Suchspiel zum Thema „verschwundene Menschen“ angefertigt. Porträts in Form von Linoldrucken waren durch Bänder mit anders gestalteten Porträts der gleichen Gesichter verbunden. Kunstlehrerin Jutta Poorten betreute die Arbeiten der Gesamtschule am Forstgarten. Die Klasse 8 hatte in Bezug auf die Bauminstallationen des Künstlers Giuseppe Penone Bäume gestaltet. Zusätzlich zeigten sie eine moderne Video-Installation zum Thema Wald und den Tönen, die dort zu hören sind. Die Schüler Zoe Jaeche und Mark Tatarczyk erklärten, wie die Bäume von Penone sie begeistert hatten. Der Installationskünstler Carl Andre inspirierte mit seinen großen Bodenarbeiten die Schüler des Freiherr-vom Stein Gymnasiums. Mit der Lehrerin Ingrid Hebben erarbeiteten sie ihre Assoziationen: „Die Schüler gestalteten ein unfertiges Haus, eine nie fertige Stadt aus Elementen aller Lebensbereiche“, so Hebben. Das Ergebnis: 74 Kreise mit Motiven aus Moosgummi-Rechtecken und Quadraten. Schüler der Oberstufe des Konrad-Adenauer-Gymnasiums arbeiteten unter Atelierbedingungen, entwickelten aus der Jubiläumsausstellung „Schatzhaus und Labor“ eigene Werke, Formen, Gebäude, Arbeiten aus Holz.