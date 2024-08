AOK-Studie Arbeitnehmer im Kreis Kleve melden sich selten krank

Niedrig ist auch die Zahl der Arbeitsunfähigkeiten aufgrund von Atemwegserkrankungen, bezogen auf 100 Versichertenjahre mit Anspruch auf Krankengeld. Sie sind die häufigste Ursache für eine Arbeitsunfähigkeit. Aber: Die Anzahl der Fehltage pro Fall ist im Vergleich zu anderen Erkrankungen eher gering. Beispiele sind Schnupfen, Bronchitis oder Mandelentzündungen. Nirgendwo sonst war die Zahl (57 Fälle) so niedrig wie im Kreis Kleve. Im Rheinland waren es im Schnitt 74,1, Spitzenreiter ist Remscheid mit 84,9, gefolgt von Solingen mit 83,5. Ähnlich das Bild bei Muskel-Skelett-Erkrankungen, die zweithäufigste Ursache für eine Arbeitsunfähigkeit. Die Region befindet sich mit 30,5 Fällen am unteren Ende der Skala, in der Mönchengladbach mit 47,2 Fällen an der Spitze liegt. Diese Fälle gibt es zuvorderst in Berufsfeldern mit körperlich anstrengender Arbeit: im Bereich der Leiharbeit, der Metall- und Chemieindustrie und der Ver- und Entsorgung.