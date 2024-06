Fünf Mythen aufgeklärt Warum man nie Sonnencreme aus dem letzten Urlaub nutzen sollte

Eine Umfrage zeigt die Dringlichkeit des Themas: Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland (49 Prozent) hatten in den vergangenen zwölf Monaten einen Sonnenbrand. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag des Bundesamts für Strahlenschutz. Am wenigsten achtsam sind demnach die 18- bis 34-Jährigen. Unter ihnen litten sogar acht von zehn mindestens ein Mal binnen eines Jahres unter Verbrennungen durch Sonneneinstrahlung. Die Gefahren der UV-Strahlung ist den meisten Menschen dennoch bewusst: 96 Prozent der Befragten gaben an zu wissen, dass sie krebserregend sein kann. Sieben von zehn Befragten halten den UV-Schutz zudem für wichtig oder sehr wichtig.