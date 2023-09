Goch und Rees machen’s vor Warum Kleve bisher keinen Feierabendmarkt hat

Schon vor einigen Jahren kam in Kleve der Wunsch auf, dass es einen Feierabendmarkt in der Stadt geben könne. Andere Städte sind da schon weiter: In Rees und Goch etwa gibt es die Veranstaltungen bereits. In Kleve wurden die Überlegungen in diese Richtung im Jahr 2021 mit Blick auf die Corona-Pandemie zunächst zurückgestellt. Allerdings mit der Zusage, dass die Umsetzung damit nicht abgesagt ist.