52 Filialen müssen schließen Warum Galeria in Kleve nicht auf der Streichliste steht

Die Klever Galeria-Filiale steht nicht auf der Streichliste. Damit ist das Klever Haus offenbar eines, das gerettet werden kann. Das wurde am Montag bekannt. Jetzt geht es noch darum, die Hürde am Montag, 27. März, zu nehmen. Dann tagt der Gläubigerausschuss. Dort wird dann offiziell erklärt, ob die Gläubiger dem ausgearbeiteten Insolvenzplan zustimmen. Tun sie es nicht, wird die komplette Galeria-Kette geschlossen. Der Geschäftsbetrieb werde dann unmittelbar einzustellen sein, heißt es demnach in dem Insolvenzplan. Entscheiden sich die Gläubiger für den vorgelegten Plan, bleibt Kleve sicher.