Aufruf an Klever Bürger Warum einzigartige Kirschsorten im Kreis bewahrt werden sollen

Eine breite Basis an existierenden Sorten kann zudem für die Landwirtschaft ein enormer Vorteil sein, merkt Lemken an: „Manche helleren Arten sind zum Beispiel weniger anfällig für Schädlinge.“ Auch Unterschiede in der Resistenz bei verschiedenen Wetterlagen könnten sich in Zukunft vor dem Hintergrund des Klimawandels als Vorteile erweisen. Je größer die Sortenvielfalt, desto mehr Potenzial gibt es hier.