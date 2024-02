Musikschule Kleve-Kellen Warum ein englischer Trompeter in Kleve unterrichtet

Kleve · Als Jazztrompeter hat Steve Chadwick auf internationalen Bühnen gespielt. Jetzt lebt der Engländer in der Kreisstadt und unterrichtet an der Musikschule Kleve-Kellen. Wie es dazu kam und was er sich für die Musikszene erhofft.

02.02.2024 , 05:15 Uhr

Steve Chadwick unterrichtet unter anderem Trompete und Posaune an der Musikschule Kleve-Kellen. Mit dem Flügel begleitet er nicht nur seine Schüler, sondern nutzt ihn auch als Resonanzkörper bei Improvisationen. Foto: Anna Kirsten