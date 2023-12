Plan aus dem Rathaus Warum die Stadt Kleve Bäume künftig anders pflanzt

So geschehen nun auch an der Berliner Straße: Anfang des Jahres mussten dort zwei große Roteichen aufgrund durch die Umweltbetriebe der Stadt Kleve gefällt werden. Die Nachpflanzung wird im Frühjahr erfolgen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich Straßenbäume nicht mit Baumscheiben von rund drei Quadratmetern begnügen. Wenige Kubikmeter Wurzelraum reichen den Bäumen nicht aus, um dauerhaft gesund und standsicher ihre für das Stadtgebiet wichtige Arbeit zu verrichten. Wird es ihnen zu eng oder finden sie an anderer Stelle Luft, Wasser und Nährstoffe, werden mehr Wurzeln in diese Richtung gebildet.