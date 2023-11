Trotz zentraler Lage Deshalb wird die Postfiliale am Klever EOC geschlossen

Kleve · Kurz vor Weihnachten soll die Postfiliale am EOC in Kleve schließen. Die Betreiberin Anne Kurpisz-Strähnz hat den Vertrag mit der Deutschen Post bereits gekündigt. So begründet sie ihre Entscheidung.

17.11.2023 , 05:15 Uhr

Post-Filiale und Eine-Welt-Laden sollen aus dem EOC verschwinden, dafür sollen die Flächen der Apotheke wachsen. Foto: ove