Ungewöhnliche Aktion Warum die Gemeinde Bedburg-Hau Bäume verschenkt

Bürger, die einen Baum auf ihrem Privatgrund-stück pflanzen wollen, müssen dafür einen unbürokratisch einen formlosen Antrag stellen. Das geht per E-Mail an felix.witzke@bedburg-hau.de oder auf dem Postwege an die Gemeinde Bedburg-Hau, z. Hd. Herrn Witzke, Rathausplatz 1, 47551 Bedburg-Hau. Der Antrag muss die Art des Baumes sowie die Adresse des Antragstellers und dessen Kontaktdaten enthalten. „Den eingehenden Anträgen kann so lange entsprochen werden, wie der Vorrat der zur Verfügung stehenden Bäume reicht“, heißt es aus dem Rathaus.