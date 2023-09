Konferenz mit Lauterbach Warum Apotheken im Kreis Kleve am Mittwoch schließen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist am Mittwochnachmittag der Delegiertenversammlung per Video zugeschaltet. Ihm wurden im Vorfeld Fragen zur Zukunft der Apotheken in Deutschland vorgelegt. „Nicht allein wir sind es, denen Herr Lauterbach Antworten schuldet – auch die Bürger sollen wissen, wie es zukünftig um Ihre Gesundheit steht“, sagt Schlotmann.