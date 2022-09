Campus in Kleve : Warum an der Hochschule Rhein-Waal jetzt eine Herde blauer Schafe steht

Kleve Seit dieser Woche gibt es an der Hochschule Rhein-Waal nicht nur 778 neue Studierende, sondern auch ganz besondere Gäste: 50 Blauschafe.

Sie stehen als Zeichen für Verständnis, Toleranz und Frieden in den kommenden zwei Wochen auf dem Campus der Hochschule Rhein-Waal in Kleve .

Für die Förderung und Unterstützung bedankt sich Locker-Grütjen im Namen der Hochschule beim Förderverein der Hochschule Rhein-Waal – Campus Cleve. Ein besonderer Dank geht insbesondere an den Vorsitzenden Robert Beinio, zugleich Geschäftsführer der bb med. product GmbH, dessen Spende diese Aktion überhaupt erst möglich gemacht hat. Beinio freut sich, dass es die Blauschafherde nach neun Jahren wieder nach Kleve geschafft hat. Nachdem sie in der Zwischenzeit viel herumgekommen ist, hat sie nun ihr vorläufiges Zuhause auf einer Wiese ganz in der Nähe des Bibliotheksgebäudes gefunden.

Der Campus der Hochschule Rhein-Waal in Kleve wird nicht die letzte Station der Blauschafherde sein. Im nächsten Jahr sollen sie vor dem Kloster Kamp in Kamp-Lintfort ausgestellt werden. Langfristig plant die Hochschule, die Blauschafe beispielsweise bei Studierendenwettbewerben oder -auszeichnungen als Preis an die Gewinner*innen weiterzureichen. „So wird die Herde zwar immer kleiner, aber sie geht mit ihrer Botschaft in die Welt hinaus und genau das wollen wir damit erreichen“, freut sich Locker-Grütjen.