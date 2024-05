„Zahlen werden explodieren“ Wartelisten für OGS-Plätze in Kleve immer länger

Nicht nur in den Klever Grundschulklassen fehlen wie berichtet Plätze, auch in der OGS-Betreuung gibt es Engpässe. Nils Hopman berichtete nun für die Stadtverwaltung im Schulausschuss, dass zum neuen Schuljahr 984 Kinder im Offenen Ganztag betreut werden, 98 Schülerinnen und Schüler stehen allerdings auf einer Warteliste. In der Betreuung von acht bis 13 Uhr sind dann 295 Kinder untergebracht, 70 Kinder stehen auf der Warteliste. Bedarfe gibt es vor allem an der Grundschule St. Michael in Reichswalde, an der Willibrordschule, der Karl-Leisner-Schule sowie an der Marienschule. „Es zeichnet sich ab, dass der Bedarf stetig wächst“, sagte Hopman.