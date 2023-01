Warnung der Handwerkskammer Betrüger geben sich als Energieberater aus

Die Handwerkskammer Düsseldorf warnt vor Betrügern, die die Nöte von Mietern und Hauseigentümern angesichts explodierter Energiepreise ausnutzen. Die Täter geben sich dabei telefonisch als Energieberater der Handwerkskammer aus und bieten einen Vor-Ort-Termin an. „Mitarbeiter der Handwerkskammer melden sich grundsätzlich nicht von sich aus in den Haushalten“, informiert Alexander Konrad von der HWK Düsseldorf. „Auch stehen weder Handwerkerinnen und Handwerker urplötzlich in der Tür, um eine Energieberatung anzubieten“.