Nicht nur die Sirenen heulen Warntag im Kreis Kleve – darauf sollten Bürger am Donnerstag achten

Außerdem neu in diesem Jahr: auf den mehr als 1100 digitalen Stadtinformationstafeln eines großen deutschen Medien- und Marketinganbieters wird ebenfalls eine Warnung erscheinen. „Ziel ist es, sicherzustellen, dass im Falle von Katastrophen oder Notlagen alle Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen rechtzeitig und effektiv gewarnt werden können“, ergänzt der Kreisbrandmeister. Dabei ist die Teilnahme der Bevölkerung von großer Bedeutung. Denn alle Bürger in Nordrhein-Westfalen sollen ermutigt werden, die Warnungen während des Warntags aufmerksam zu verfolgen und den Anweisungen der Behörden zu befolgen. Dies trage dazu bei, die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gemeinschaft zu gewährleisten. „Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei dieser Übung um eine präventive Maßnahme handelt und keine akute Gefahr besteht. Dennoch bietet der Warntag eine hervorragende Gelegenheit, die Notfallvorbereitung und -reaktion in Nordrhein-Westfalen weiter zu verbessern“, so der Kreisbrandmeister.