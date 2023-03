„Wir sind am Limit“ Warnstreiks in Kleve treffen USK und LVR-Klinik

Am Morgen hatten sich die Streikenden am Betriebshof der USK getroffen und waren dann durch die Fußgängerzone gezogen. Dort konnten alle die Auswirkungen des Warnstreiks deutlich auf den Straßen sehen: Am Donnerstag waren in Kleve erneut zahlreiche Mülltonnen zunächst ungeleert stehen geblieben. Und so quollen auch in der Innenstadt Abfallbehälter über. Die Bürger, bei denen keine Leerung stattfinden konnte, werden übrigens von den USK gebeten, die Gefäße am Straßenrand stehen zu lassen, da die ausgefallenen Touren umgehend nachgeholt werden, wie es heißt. Pappe und Papier könne zudem kostenlos am Wertstoffhof oder am Containerstandort Brabanter Straße 62 entsorgt werden.