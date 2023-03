Warnstreik in Kleve Viele Mülltonnen bleiben am Dienstag wohl wieder stehen

Die Bürger, bei denen an Streiktagen keine Leerung stattfindet, werden gebeten, die Gefäße am Straßenrand stehen zu lassen. Die ausgefallenden Touren werden schnellstmöglich nachgeholt. „Auch in der 13. Kalenderwoche können erneute Streiks nicht ausgeschlossen werden“, heißt es. Die USK weisen darauf hin, dass Pappe und Papier zu den Öffnungszeiten kostenlos am Wertstoffhof, Wilhelm-Sinsteden-Straße 1 (Ecke Briener Straße) oder am Containerstandort Brabanterstraße 62 entsorgt werden können.