Sternbuschbad bereitet sich vor Wann die Freibadsaison 2024 in Kleve startet

Der Klever Verein DLRG ist ebenfalls mit einem Stand vor Ort und bietet einen Überblick über die Aktivitäten des Vereins. Auf dem Gelände des Sternbuschbads können ein Einsatzfahrzeug und ein Einsatzboot besichtigt werden. Zudem organisieren die Vereinsmitglieder ganztägig Rettungswettkämpfe in der Disziplin „Beach Flags“, die auf dem Beachsoccer-Feld ausgetragen werden und an der die Besucher teilnehmen können. Zusätzlich dazu laden das Volleyballfeld sowie das Beachsoccer-Feld wie gewohnt zum Spielen ein. Für das leibliche Wohl sorgt am Eröffnungstag ab 12 Uhr CurryQ. Die Bäderbetriebe Kleve hoffen insbesondere am Eröffnungstag auf gutes Wetter, da einige Aktionen wetterabhängig sind.