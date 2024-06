Programm für die Sommerferien Wann der Kinder-Sommer wo im Kreis Kleve Halt macht

In den fünf größeren Städten gibt es jeweils zwei aufeinander folgende Veranstaltungs-Nachmittage, in den elf weiteren Kommunen ist es jeweils ein Nachmittag. Einige Kommunen bieten an diesen Tagen auf der Aktionsfläche auch ein eigenes Angebot für Kinder und Jugendliche an. „Mein ganz besonderer Dank gilt der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern im Kreisgebiet für ihre erneute Unterstützung“, sagt Landrat Christoph Gerwers. „Alle 16 Kommunen haben uns auch in diesem Jahr einen zentralen Veranstaltungsort und Terminoptionen angeboten, an denen es vor Ort möglichst keine eigene kommunale Veranstaltung für den Nachwuchs gibt.“ Somit heißt es in den Sommerferien in allen Städten und Gemeinden: „Kinder-Sommer im Kreis Kleve: Spielen ohne Grenzen.“