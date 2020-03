Gedenken an Krieg und Nachkriegszeit : Wandern auf den Spuren des Leids

Die Thornsche Mühle liegt auf der Route. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg Bei Zyfflich ist eine grenzüberschreitende Wanderstrecke zum Thema Krieg errichtet worden.

Zwischen der Düffel und dem Ooijpolder verlief vor 75 Jahren eine der am härtesten umkämpften Frontlinien des Zweiten Weltkriegs. Während der „Operation Veritable“ marschierten hunderttausende Alliierte aus der Gegend von Nimwegen über die deutsche Grenze. Die Schlacht im und um den Reichswald dauerte zwei Wochen. Über 10.000 alliierte und deutsche Soldaten fielen, die Einwohner der Grenzregion erlebten nie dagewesenes Leid. „Das Leid der einheimischen Bevölkerung wurde bisher selten in den Vordergrund der Erinnerung gerückt. Dabei erlebten die Einwohner schreckliche Monate“, sagt Henny Driessen, Vorsitzender der Stiftung Thorn´sche Mühle. In Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR), der Gemeinde Berg en Dal sowie der Gemeinde Kranenburg hat er zwei Jahre lang an einem Projekt gefeilt, das dieser Tage für die Öffentlichkeit freigegeben wird: die Erinnerungsroute „75 Jahre Freiheit“.

Die feierliche Eröffnung fällt aufgrund des grassierenden Coronavirus aus. Dennoch ist der Wanderweg ab sofort begehbar. Die Route ist 6,3 Kilometer lang und beginnt bei der Thornschen Mühle im niederländischen Leuth. Sie führt vorbei am Wylerbergmeer, durch den Ortskern von Zyfflich, über den Querdamm, durch Leuth und wieder zurück zur historischen Mühle. Unterwegs erinnern das Werk „Menschenkinder“ der Künstlerin Anne Thoss sowie Informationstafeln an die Verwüstungen, Überflutungen und Evakuierungen Anfang 1945. „Wir dürfen nicht vergessen, dass die niederländische und auch die deutsche Zivilbevölkerung in und nach dem Krieg riesiges menschliches Leid erfahren musste“, sagt Driessen.

Infotafeln in deutscher und niederländischer Sprache illustrieren mit wuchtigen Archiv-Bildern den Wiederaufbau der 1945 zerstörten Kirchen in Zyfflich und Wyler. Ab 1947 klopften Frauen und Kinder Steine für die Neuerrichtung. Die treibende Kraft hinter dem Mammutprojekt: „Trümmerpastor“ Fritz Häfner. Auch die Überflutungen werden in Szene gesetzt. Das deutsche Militär entschied sich vor 75 Jahren, die Deiche zu sprengen. Fotos zeigen die Überschwemmungen von Leuth und Kranenburg. „Damit fügten sie der Bevölkerung neues Elend zu“, sagt Gertrud Kersten. Die Christdemokratin hat das Projekt Erinnerungsroute als Mitglied des LVR-Beirats maßgeblich mitgestaltet.

Besonders einschneidend für die Zivilbevölkerung war die Einrichtung einer fünf Kilometer großen Sperrzone ab dem 1. Mai 1945. „Sie wurde eingerichtet, um Probleme zwischen den Grenzbewohnern beider Seiten zu vermeiden“, sagt Kersten. So durfte der Sperrstreifen von niemandem ohne Genehmigung betreten werden. Die Folge: Die Bevölkerung wurde aus der Heimat vertrieben. „Auch der Wiederaufbau nach dem Krieg war ein beispielloser Kraftakt. Bei ihrer Rückkehr fanden viele Menschen nur noch Trümmer, totes Vieh und gefallene Soldaten vor“, sagt Henny Driessen.

Erinnerungsroute Thornsche Mühle. Foto: LVR