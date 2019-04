Kranenburg : Wandergruppe feiert 25. Geburtstag

Kranenburg-Nütterden Mitglieder des SV Nütterden treffen sich regelmäßig. Jetzt war die Jubelfeier.

(RP) Am 16. Januar 1994 fand das erste Wandern der Wandergruppe statt. 19 Teilnehmer trafen sich um 9 Uhr am Vereinslokal des SV Nütterden, dem Gasthof „Zum Dorfkrug“, und erkundeten die Natur. Zur Stärkung wurde eine Rast beim „Heidekrug“ in Schottheide eingelegt. Die erste Route hatte Heinz Lau als ehrenamtlicher Wanderführer ausgesucht. Ein gelungener Beginn. Seit diesem Tag trifft sich die Gruppe immer am zweiten Sonntag im Monat zu den Wanderungen. Unterschiedliche Treffpunkte sorgen stets für Wanderrouten am unteren Niederrhein und immer wird noch einen Zwischenstopp in einem ansässigen Gastronomiebetrieb eingelegt.