Tiergarten Kleve: Zwei Zicklein begeistern Kleve

Kleve Nachwuchsfreude im Klever Tiergarten: Nachdem bereits die Zwergotter Jungtiere bekommen haben, gibt es seit Samstagmorgen dort zwei Walliser Schwarzhalsziegenlämmer.

Vorne schwarz, hinten weiß und einfach nur unglaublich süß sind die beiden Walliser Schwarzhalsziegenlämmer, die am Samstagmorgen im Tiergarten Kleve das Licht der Welt erblickt haben. Am Sonntag standen die beiden Zicklein schon tapfer auf den Beinen – sehr zur Freude der Besucher. Aber auch der Tiergarten freut sich, denn es sind bereits die zweiten Zwillinge, die in diesem Jahr dort geboren wurden.