Darknet-Razzia : Was über den mutmaßlichen „Wall Street Market“-Betreiber aus Kleve bekannt ist

Exklusiv Ein 22-jähriger aus Kleve steht im Verdacht, mit zwei Komplizen die im Darknet zugängliche illegale Plattform „Wall Street Market“ betrieben zu haben. Nun wurde er festgenommen. Dabei hatte er offenbar eine Waffe und eine halbe Million Euro Bargeld unter seinem Bett.

In der ehemaligen Jahrgangsstufe des Verdächtigen habe sich die Festnahme schnell herumgesprochen, berichten Ex-Mitschüler. Einer dieser Abiturienten, der namentlich nicht genannt werden möchte, beschreibt den Festgenommen als „nett, aber sehr introvertiert“. Dennoch habe es bereits zu Schulzeiten eine Vielzahl von Gerüchten um ihn gegeben. „Er legte nie Wert auf sein Äußeres, ganz im Gegenteil. Manchmal wirkte er sogar ungepflegt. Gleichzeitig aber kam er mit einem 5-er-BMW in die Schule. Da stimmte etwas nicht, dachten viele damals“, sagt er. Es sei ein offenes Geheimnis gewesen, dass der 22-Jährige mit Rauschgift zu tun gehabt habe – allerdings bloß für den Eigenkonsum. „Er war eher eine Randfigur in der Stufe, keiner für die erste Reihe. Sein Freundeskreis aber war recht groß“, sagt der ehemalige Mitschüler. Seine Freizeit soll der Klever vorrangig hinter dem Computer verbracht haben.

Sein Freundeskreis soll sich regelmäßig bei ihm zu Hause getroffen und hinter dem Rechner gespielt haben, erklären Mitschüler unserer Redaktion. „Bei ihm zu Hause hatte man nie das Gefühl, dass da krumme Dinger gedreht werden“, sagt einer von ihnen. Eine wichtige Rolle soll er dem Vernehmen nach auch innerhalb seiner Familie gespielt haben. So habe er sich während einer zwischenzeitlichen Trennung seiner Eltern rührend um seine beiden jüngeren Brüder gesorgt. „Er war ein Kümmerer. Er war es, der in der Zeit der Trennung dafür gesorgt hat, dass der Kühlschrank voll ist“, sagt eine Vertraute der Familie. Trotz seines Sportwagens habe er nie geprotzt, der Junge sei bescheiden aufgetreten, sagt sie weiter.

Nach dem Abitur im Jahr 2016 ging der Festgenommene einer Ausbildung als Programmierer in einem Emmericher IT-Unternehmen nach. Durch seine Tätigkeit soll er über ein überschaubares Einkommen verfügt haben, sagt eine Vertraute der Familie. Dennoch habe er immer wieder teure Anschaffungen getätigt. „Wenn man ihn dann gefragt hat, woher das Geld kommt, hat er immer gesagt: Ich verkaufe Software“, erklärt sie weiter. Das sei für die meisten glaubhaft gewesen, immerhin habe er viel Freizeit in seine Arbeit als Programmierer investiert. Die drei mutmaßlichen Täter sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main teilte am Freitag mit, dem Trio "gewerbsmäßige Verschaffung einer Gelegenheit zur unbefugten Abgabe von Betäubungsmitteln" vorzuwerfen.