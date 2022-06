Bedburg-Hau : „Waldkönner“ treffen Weihbischof Lohmann

Bedburg-Hau Die Offene Ganztagsschule aus Bedburg-Hau wurde jüngst für ihr Projekt ausgezeichnet. Die Auszeichnung „Waldkönner“ ist dem Projekt vor wenigen Wochen von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald verliehen worden, weil die Erzieher beinahe wöchentlich mit den Kindern im Wald unterwegs sind, um ihn zu erkunden.

Eigentlich ist Hendrik auf der Suche nach einer Schnecke. Mit einer Lupe untersucht er einen Baumstamm in dem kleinen Wäldchen am Rosendaler Weg in Bedburg-Hau. Als er im Augenwinkel eine Bewegung wahrnimmt, ist der Drittklässler auf Zack, Sekunden später hält er behutsam einen kleinen Frosch auf der Hand. Ein paar Schritte entfernt machen andere Kinder ebenfalls eine Entdeckung: „Kaulquappen!“, ruft es durch den Wald.

Auf das Projekt aufmerksam geworden ist auch Rolf Lohmann, Weihbischof für den Niederrhein und Recklinghausen und Umweltbischof der Deutschen Bischofskonferenz. Als er die Kinder an einem Nachmittag auf ihrem Ausflug in den Wald begleitet, ist er begeistert vom Forschungsdrang der Grundschüler. Ständig kommt ein anderes Kind, um dem Weihbischof ein gerade entdecktes Tier zu zeigen, bevor es wieder in seinen Lebensraum entlassen wird. „Einfach toll, wie die Kinder hier erleben, was die Schöpfung alles hervorbringt und was für ein besonderer Ort ein Wald ist“, sagt Lohmann. Es sei wichtig, den Kindern zu ermöglichen, diesen Lebensraum zu entdecken – und auch, welchen Einfluss der Mensch darauf hat. Denn es gibt, das hat der Weihbischof im Gespräch mit den Kindern erfahren, auch unschöne Entdeckungen. So berichtet ein Junge von alten Autoreifen und anderem Müll, den sie mitten in der Natur gefunden haben. „Die Kinder entwickeln ganz selbstverständlich ein Gefühl dafür, dass solcher Müll nicht einfach in die Natur gekippt werden darf“, ist sich der Weihbischof sicher.