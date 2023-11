Am Mittwoch wird gewählt Was die Niederlande-Wahl für die Grenzregion bedeutet

Am Mittwoch ist es so weit: In den Niederlanden finden die vorgezogenen Neuwahlen statt. Sie waren notwendig geworden, nachdem die Mitte-Koalition von Ministerpräsident Mark Rutte im Sommer an der Migrationsfrage zerbrochen war. Und der 56 Jahre alte Liberale, der seit 2010 an der Spitze des Königreichs steht, tritt nicht erneut an. Wir beantworten im Vorfeld die wichtigsten Fragen.