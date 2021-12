Hilfe für Bedürftige : Wärmebus fährt Weihnachten durch Kleve

Ein Teil des Wärmebus-Teams vor dem Einsatz am Samstag. Foto: Malteser

Kleve Der Wärmebus soll das Angebot der Klever Tafel und der Klosterpforte ergänzen. Daher werden die Touren zunächst nur samstags und an den beiden Weihnachtstagen gefahren. Ehrenamtler gesucht.

(RP) Am Samstag war der neue Wärmebus das zweite Mal in Kleve unterwegs. Der Wärmebus ist auf dem Weg zu Menschen, die Hilfe brauchen. Bevor sich die ehrenamtlichen Helfer unter Leitung von Axel Schurer und Cedric Ocklenburg auf den Weg machen, wird der Wärmebus mit belegten Brötchen, warmen Getränken, Decken und Jacken ausgestattet. „Wir bedanken uns bei allen Spendern sowie den Unternehmen wie der Bäckerei Derks und freuen uns, zugleich Lebensmittel vor der Entsorgung retten zu können“, sagt Schurer.

Der Wärmebus soll das Angebot der Klever Tafel und der Klosterpforte ergänzen. Daher werden die Touren zunächst nur samstags und an den beiden Weihnachtstagen gefahren. Um das Angebot langfristig etablieren und ausbauen zu können, benötigt es noch weitere Unterstützung insbesondere von engagierten Ehrenamtlern. Interessenten können sich per E-Mail an Thomas.Eulenpesch@Malteser.org melden.