Politik in Bedburg-Hau : Kaum Interesse an einer Wählergemeinschaft

Ralf Janssen ist Vorsitzender der Vereinigten Wählergemeinschaften im Kreises Kleve. Er möchte auch in Bedburg-Hau eine Wählergemeinschaft gründen. Das Interesse daran ist jedoch gering. Foto: moew

Bedburg-Hau Zum Bürgerstammtisch der Vereinigten Wählergemeinschaften im Kreis Kleve in Bedburg-Hau am Dienstagabend kam lediglich ein interessierter Hauer Bürger in die Pizzeria Verona. Trotzdem erhoffen sich die Verantwortlichen mehr Bereitschaft in der Zukunft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Nienhuys

Es ist schon ein hehres wie auch ambitioniertes Ziel, und es müssen sehr wahrscheinlich noch viele dicke Bretter gebohrt werden, bis der Wunsch oder Plan der Vereinigten Wählergemeinschaften des Kreises Kleve in Bedburg-Hau eine solche Gemeinschaft aufzubauen und zu gründen in Erfüllung geht. Denn es erschien zu diesem ersten Treffen lediglich ein Interessierter: Gerhard Weyers aus Hau.

„Wir sind keineswegs ernüchtert. Auch in Kranenburg verlief es zunächst schleppend, aber jetzt arbeiten rund 20 Leute an der Gründung einer Wählergemeinschaft“, erklärten der 1. Vorsitzende, Ralf Janssen, sowie seine Stellvertreterin Patricia Gerlings-Hellmanns. Und so entwickelte sich ein interessantes und informatives Acht-Augen-Gespräch, in dem Weyers durchaus Bereitschaft zeigte, in einer Wählergemeinschaft sich zu engagieren. „Ich möchte mich kommunalpolitisch einbringen und verfüge auch über ein entsprechendes Netzwerk“, sagte Weyers und hofft, dass sich noch einige Bürger aus den sieben Ortsteilen beteiligen.

„Wie baut man eine unabhängige Wählergemeinschaft auf, die für Offenheit, Einsatzbereitschaft, Mitbestimmung, Transparenz und ohne Fraktionszwang steht? Wir helfen gerne beim Aufbau und Gründung einer Vereinigung, die keine Partei ist“, erläuterte Janssen, der wie Gerlings-Hellmanns in der Bürgervereinigung in Kerken tätig ist. Ralf Janssen listet die Wählergemeinschaften auf, die im Nordkreis Kleve nach der letzten Kommunalwahl erfolgreich in den jeweiligen Räten vertreten sind: In Kleve, die Offenen Klever (11%), in Kalkar, das Forum Kalkar (33%) sowie in Goch, das BürgerforumGoch (23,7%). Mit Britta Schulz (Kalkar) und Ulrich Knickrehm (Goch) sind zwei Vertreter dieser Wählergemeinschaften als Bürgermeister/in im Amt.