Ab Januar VRR erhöht die Ticketpreise im Nahverkehr

„Nachdem der Verbund die Preise 2021 stabil gehalten und in diesem Jahr moderat erhöht hatte, machen die hohen und stetig steigenden, inflationsbedingten Betriebskosten eine Tarifanpassung erforderlich“, heißt es in einer Mitteilung der Niag. „Die Preisanpassung liegt deutlich unter der derzeitigen allgemeinen Inflationsrate.“ So kostet eine Einzelticket der Preisstufe A1 und A2 drei Euro, der Preisstufe B 6,40 Euro. Das Einzelticket Kurzstrecke oder Kinder kostet künftig 1,90 Euro. Auch die Preise für Ticket-Abos sind gestiegen. Alle neuen Preise findet man im Internet unter www.niag-online.de.