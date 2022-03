ÖPNV im Kleverland : Gute Noten für die Bahnhöfe im Kreis Kleve

Die Bahnhöfe im Kreis Kleve sind laut Verkehrsverbund Rhein-Ruhr besser als ihr Ruf. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat seinen Stationsbericht 2021 vorgelegt. Was die Niersexpress-Strecke im Kreis Kleve angeht, ist er recht zufrieden.

Blau und Grün dominieren. Und das ist ein gutes Zeichen. Denn diese Farben hat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) bei den Gesamtbewertungen in seinem Stationsbericht 2021 für die Prädikate „ausgezeichnet“ beziehungsweise „ordentlich“ gewählt. Die Bahnhöfe an der Strecke des RE 10 (Niers-Express) im Kreis Kleve werden flächendeckend so beurteilt.

Seit 15 Jahren beleuchtet der VRR mit dem Stationsbericht den Zustand der Bahnhöfe und Haltepunkte in seinem Zuständigkeitsbereich. Die Ergebnisse basieren jetzt zum zweiten Mal auf einem überarbeiteten Bewertungssystem, das laut Verkehrsverbund die Bedürfnisse der Reisenden in den Fokus nimmt. Ist die Station sauber und gut ausgestattet? Läuft die Fahrgastinformation reibungslos? Und gelangen Fahrgäste barrierefrei zum Zug? Entsprechend bewerteten die VRR-Profitester die Stationen in den Kategorien „Aufenthaltsqualität“, „Fahrgastinformation“ und „Barrierefreiheit“.

24 Stationen bescheinigten die VRR-Profitester im Jahr 2021 einen „ausgezeichneten“ Zustand, was einem Plus von 0,34 Prozent entspricht. Weitere 123 Bahnhöfe und Haltepunkten erzielten eine „ordentliche“ Gesamtbewertung, 2020 waren es nur 97. 141 Stationen waren im vergangenen Jahr „entwicklungsbedürftig“, nur sieben „nicht tolerierbar“. Entsprechend war die Hälfte aller Bahnhöfe 2021 in einem guten Zustand. 2020 war dies nur bei rund 40 Prozent aller Stationen der Fall. „Wir freuen uns über diese positive Entwicklung“, erklärt Ronald R.F. Lünser, Vorstandssprecher des VRR. „Auch wenn die Ergebnisse natürlich gleichzeitig zeigen, dass bei rund der Hälfte aller Bahnhöfe weiterhin Handlungsbedarf besteht.“

Dazu zählen im Südkreis Kleve, also im Gelderland, die Bahnhöfe in Aldekerk und Weeze. In Aldekerk, wo sich das Bahnhofsgebäude wie bei drei weiteren Bahnhöfen im Gelderland in Privatbesitz befindet, bewertete der VRR die Aufenthaltsqualität als „verbesserungswürdig“. Die Fahrgastinformation sei hervorragend. Geringfügiger Handlungsbedarf besteht bei der Barrierefreiheit. Eine Rampe ist vorhanden. Bei der Gesamtbewertung schneidet der Bahnhof Aldekerk mit einem „ordentlich“ ab.

Das gleiche Gesamturteil gilt für den Bahnhof Weeze. Hier sahen die Tester die Aufenthaltsqualität ebenfalls als verbesserungswürdig an. Top-Noten gab es bei der Fahrgastinformation und bei der Barrierefreiheit. Letztere ist durch eine Rampe gewährleistet.

Bei den übrigen Bahnhöfen im Gelderland ist alles im mindestens grünen Bereich. Geldern (Gesamtbewertung „ordentlich“) punktet mit einer hervorragenden Fahrgastinformation. Für Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit (Rampe) gab es das Votum „zufriedenstellend“ beziehungsweise „geringfügiger Handlungsbedarf“. Exakt auf die gleiche Beurteilung kommt der Bahnhof Kevelaer, dessen Gebäude der Stadt gehört. Noch besser schnitt der Bahnhof Nieukerk ab. Er bekam die Gesamtbewertung „ausgezeichnet“. Seine Fahrgastinformation gilt als „hervorragend“. Die Aufenthaltsqualität, so der VRR, sei „zufriedenstellend“, bei der Barrierefreiheit (Rampe) bestehe „geringfügiger Handlungsbedarf“.

Der Bahnhof in Goch, dessen Gebäude der Stadt gehört, bekommt das Gesamturteil „ordentlich“. Als verbesserungswürdig sieht der VRR hier die Aufenthaltsqualität an. Dafür schneidet die Fahrgastinformation „hervorragend“ ab, und wegen der Barrierefreiheit (Rampe) besteht nur „geringer Handlungsbedarf“.

Auch in Kleve gehört das Bahnhofsgebäude der Stadt. Wie in Goch stufen die Tester die Aufenthaltsqualität als „verbesserungswürdig“ ein. Für die Fahrgastinformation und die Barrierefreiheit (Rampe) gab es mit „hervorragend“ beziehungsweise „kein Handlungsbedarf“ Spitzennoten sowie ein „ordentlich“ als Gesamtbewertung.

Das gleiche Gesamturteil fanden die Prüfer für den Bahnhof in Bedburg-Hau. Die Aufenthaltsqualität hier sei „zufriedenstellend“, die Barrierefreiheit (Rampe) wurde mit dem Testat „geringfügiger Handlungsbedarf“ versehen. Als „hervorragend“ wurde die Fahrgastinformation eingestuft.