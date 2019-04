Kleve : Jugendfestival Courage: Karten kaufen, fertig, los!

Courage von oben. Foto: Kreis Kleve/Thomas Binn

Kreis Kleve Das Bühnen-Programm für die Großveranstaltung am Schloss Moyland steht. Motto: Für Toleranz – gegen Gewalt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die „Zutaten“ für die Bühnen-Party beim Jugendfestival Courage sind ausgewählt. Und der Mix verspricht ein fantastisches Fünf-Stunden-Programm mit Top-Stars und Nachwuchskünstlern. Beim großen Festival des Kreises Kleve können die Moderatorin Jess und Clari vom KiKA ein Star-Aufgebot präsentieren. Mike Singer kommt, Wincent Weiss auch. Auch Pop-Newcomerin Selina Mour wird dabei sein und nun auch DSDS-Sänger Lukas Kepser (siehe Bericht oben). Im Museumspark Schloss Moyland wird ferner die SEIN-Show für Gänsehaut-Momente sorgen. Bei dieser „Show der Begegnung“ des LVR liefern Künstler mit und ohne Behinderungen eine hochkarätige Aufführung.

Davor gehört die große Bühne New Age aus Kranenburg, Good Weather Forecast aus Nürnberg, Angiz aus Erlangen und Who’s Amy aus Düsseldorf. Von 17 Uhr bis 22 Uhr werden sie alle unter dem Motto „Für Toleranz – gegen Gewalt“ das Programm prägen. Jetzt heißt es für die Courage-Fans „Karten kaufen, fertig, los!“. Ab sofort gibt es die Tickets für 10 Euro auch in den Vorverkaufsstellen. „Der Kreis Kleve und die rund 300 Helfer machen das Courage zu einem familienfreundlichen Großereignis. Dafür engagieren wir uns gerne“, so Landrat Wolfgang Spreen. „Das wird eine Super-Party!“, freut sich Thorsten Kalmutzke von der Agentur Passepartout, die für die Zusammenstellung des Programms verantwortlich ist. „Mit Weiss und Singer konnten wir Top-Künstler gewinnen, die genau zu unserer Zielgruppe passen und die so wichtige Festivalbotschaft mit nach draußen tragen.“ Das Programm steht, die Plakate und Tickets sind gedruckt.

Auch in diesem Jahr wird das Jugendfestival Courage von zahlreichen Sponsoren unterstützt. Die Sparkassen sind erneut die Hauptsponsoren. Gemeinsam engagieren sich die Sparkasse Rhein-Maas, die Sparkasse Krefeld und der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze für die Menschen in der Region und im Interesse dieser auch überregionalen Jugendveranstaltung. Darüber hinaus sind die Tichelpark cinemas in Kleve, das Herzogtheater in Geldern, die Aaldering-Hotel-Gruppe, innogy sowie tel-inform in Kleve wichtige Förderer.

Als mediale Partner konnten die Rheinische Post und Antenne Niederrhein gewonnen werden. Ab dem 28. Mai können sich Interessierte bei der tel-inform-Hotline informieren und ihren Platz im kostenfreien Event-Shuttle buchen. Jetzt startet nun nach dem Online-Ticketverkauf auch der Kartenvorverkauf in den Vorverkaufsstellen. Dann gibt’s die Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro ohne Vorverkaufsgebühr bei den Sparkassen in Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Kalkar, Kleve (dreimal), Kranenburg, Krefeld, Rees, Straelen, Uedem, Wallfahrtsstadt Kevelaer und Weeze sowie an der Museumskasse Schloss Moyland in Bedburg-Hau.