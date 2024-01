Spektakuläre Show geplant Vorverkauf für China Lights im Tiergarten Kleve gestartet

„In anderen Zoos wie Halle oder Köln ist China Lights bereits seit Jahren ein fest etablierter Bestandteil der Wintersaison“, sagt Tiergarten-Leiter Martin Polotzek. „Daher freue ich mich sehr, dass wir in diesem Jahr erstmalig das renommierte Lichterfestival unseren Gästen präsentieren dürfen“, sagt er. Die Veranstaltung findet täglich von 18 bis 21 Uhr und damit außerhalb der Öffnungszeiten statt. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder bis 13 Jahre 9,50 Euro. Hunde sind nicht erlaubt. Doch wie reagieren die Tiere auf die Illuminationen? „Die Erfahrungen aus anderen Zoos zeigen, dass die Tiere durch die Lichtinstallationen nicht gestört werden“, sagt Polotzek. „Die besonders empfindlichen Tiere werden bei der eigenen China Lights-Route ausgeklammert und die anderen Tiere dürfen sich jederzeit aussuchen, ob sie sich abends in den geschützten Innenbereichen aufhalten oder die Außenanlagen aufsuchen.“ So soll es zig leuchtende Tierfiguren geben, etwa Pfau, Roter Panda, Zebra und Flamingo. Zudem wird es im Laufe des Rundwegs ein Areal mit Drachen geben. Hingucker sollen ein über 20 Meter langer Riesendrache und beleuchtete chinesische Sternzeichen sein.