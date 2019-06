Keeken : Infozentrum Keeken: Weißstörche am Niederrhein

Weißstörche am Niederrhein sind Thema in Keeken. Foto: Infozentrum Keeken

kleve-keeken (RP) Vor gut zwei Jahrzehnten kamen die ersten Weißstörche zurück an den Niederrhein. Angefangen mit dem Storchenpaar „Jan und Marie“ 1996 in Zyfflich gibt es dank vieler Nisthilfen inzwischen wieder viele Brutpaare in der Rheinniederung und der Anblick von nach Futter suchenden Störchen ist keine Seltenheit mehr.

Auch in diesem Frühjahr haben wieder viele Störche ihre Nester bezogen. Inzwischen sind die Jungen geschlüpft.